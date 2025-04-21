İran Cumhurbaşkanı, Müzakere Sürecini Açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran’da gerçekleştirilen bir toplantıda değerlendirmelerde bulundu. İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan, ABD ile süregelen nükleer müzakerelere ilişkin konuşmasında, “ABD ile müzakerelerde belirlenen çerçevede ve ulusal çıkarlarımızı koruyarak bir anlaşmaya varmaya hazırız ancak onlar bizimle eşit konumda müzakere etmek istemezlerse yolumuza devam ederiz.” dedi.

İLKELERİMİZİ KORUYORUZ

Pezeşkiyan, Devrim Rehberi Ayetullah Ali Hamaney’in belirttiği gibi, “Ne iyimseriz, ne de kötümser. Burada kavga etmek için değiliz fakat zorbalığı da kabul etmiyoruz.” ifadelerini kullandı. İran, 2018 yılında nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay İran lideri Hamaney’e gönderdiği nükleer müzakerelere dair mektuba, Umman üzerinden bir yanıt vermişti.

GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR

İran ve ABD, mektup trafiğinin ardından 12 Nisan’da Umman’da dolaylı müzakereler gerçekleştirmişti. Taraflar, 19 Nisan’da İtalya’nın başkenti Roma’da yeniden Umman’ın aracılığıyla bir araya geldi. Hem İran hem de ABD, müzakerelerde ilerlemeler kaydedildiğini açıklamıştı. İran, 23 Nisan’da Umman’da uzmanlar düzeyinde teknik görüşmeler yapacağını, ardından 26 Nisan’da yine Umman’da dolaylı görüşmelere devam edeceğini bildirmişti.