Haberler

İran Cumhurbaşkanı, Müzakere Sürecini Açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran’da gerçekleştirilen bir toplantıda değerlendirmelerde bulundu. İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan, ABD ile süregelen nükleer müzakerelere ilişkin konuşmasında, “ABD ile müzakerelerde belirlenen çerçevede ve ulusal çıkarlarımızı koruyarak bir anlaşmaya varmaya hazırız ancak onlar bizimle eşit konumda müzakere etmek istemezlerse yolumuza devam ederiz.” dedi.

İLKELERİMİZİ KORUYORUZ

Pezeşkiyan, Devrim Rehberi Ayetullah Ali Hamaney’in belirttiği gibi, “Ne iyimseriz, ne de kötümser. Burada kavga etmek için değiliz fakat zorbalığı da kabul etmiyoruz.” ifadelerini kullandı. İran, 2018 yılında nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay İran lideri Hamaney’e gönderdiği nükleer müzakerelere dair mektuba, Umman üzerinden bir yanıt vermişti.

GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR

İran ve ABD, mektup trafiğinin ardından 12 Nisan’da Umman’da dolaylı müzakereler gerçekleştirmişti. Taraflar, 19 Nisan’da İtalya’nın başkenti Roma’da yeniden Umman’ın aracılığıyla bir araya geldi. Hem İran hem de ABD, müzakerelerde ilerlemeler kaydedildiğini açıklamıştı. İran, 23 Nisan’da Umman’da uzmanlar düzeyinde teknik görüşmeler yapacağını, ardından 26 Nisan’da yine Umman’da dolaylı görüşmelere devam edeceğini bildirmişti.

ÖNEMLİ

Haberler

Corendon Alanyaspor Zaferi, Özgüven Kazandırdı

Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor'u 1-0 yenerek önemli bir zafer elde etti. Teknik direktör Joao Pereira, bu sonucun özgüveni artıracağını ve performanstan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Haberler

Karamanda Kaza Sonrası Baba Sakinleştirdi

Karaman'da bir trafik kazasında yaralanan baba, oğluna destek olarak "Ben iyiyim, ağlama" dedi. Baba, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.