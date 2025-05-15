İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Trump’a tepki verdi

MESUD PEZEŞKİYAN’IN KONUŞMASI

İran devlet televizyonu tarafından aktarılan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kirmanşah eyaletinde gerçekleştirdiği bir konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan ziyareti esnasında ülkesine yönelik yönelttiği suçlamalara ve tehditlere cevap verdi. “Savaşı biz mi çıkarıyoruz yoksa bölge ülkelerine bomba ve füze veren siz mi?” ifadeleriyle Trump’ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Pezeşkiyan, İran’ı hedef alan bu açıklamalara karşılık, “Trump, İran’ın huzursuzluk sebebi ve tehlike kaynağı olduğunu söyleyen açıklamalarda bulundu. Biz mi bir yılda 60 bin kadın, çocuk ve bebeği yok ettik yoksa siz mi? O çaresiz halka ekmeği, suyu biz mi kestik?” diye sordu.

THREAT’LERE KARŞI DİRENÇ

Trump’ın İran’a yönelttiği tehditlere de değinen Pezeşkiyan, “47 yıldır bu devleti ve milleti diz çöktürmeye çalıştılar ancak başaramadılar. Bölgemize gelip sloganlarla korkacağımızı ya da tehditler karşısında geri adım atacağımızı düşünmek aptalca bir düşüncedir. Hiçbir zorbaya boyun eğmeyiz.” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Ayrıca, ABD ile müzakere süreci ve Trump’ın İran’ın enerji krizine dair suçlamaları üzerine, “Barış yapsalar da yapmasalar da biz bu ülkeyi inşa edeceğiz. Su, elektrik ve doğalgaz sorunlarımızı da çözmemiz uzun sürmeyecek.” dedi.

BARIŞ ÇAĞRISI

İran’ın barış arzusunu ifade eden Pezeşkiyan, “Bölgedeki tüm ülkelerle kardeşlik ve eşitlik paktı imzaladık. Hiçbir ülkenin topraklarında gözümüz yok. Halkımızın ve ülkemizin onurunu ve gururunu koruyoruz. Siz alçaklar ise bizim bilim insanlarımızı katlettiniz. Sizler ülkemizin namusu ve şerefi için mücadele eden alimlerimizi ve bilim insanlarımızı katleden teröristlersiniz.” şeklinde konuştu.