İran Cumhurbaşkanı, Savaş Başlatmadı

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMALARI VE TELEFON GÖRÜŞMESİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların iç yüzünü ele aldı. Pezeşkiyan, “İran bu savaşı başlatmadı, ancak saldırının seviyesiyle orantılı olarak karşılık verecek” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

BÖLGESEL ÇATIŞMA ENDİŞESİ

Görüşme sırasında, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesinin İsrail ile olan çatışmaların bölgeye yayılmasını istemediğini vurguladı. Ayrıca, İsrail’in İran’daki sivilleri, bilim adamlarını ve askeri liderleri hedef aldığını belirtti. Pezeşkiyan, “İran bu savaşı başlatmadı, ancak saldırının seviyesiyle orantılı olarak karşılık verecek” şeklinde görüşünü yineledi.

Pezeşkiyan, İran’ın ABD ile nükleer müzakerelere katılmasının sadece Siyonist rejimin bölge ülkelerine yönelik saldırılarının durdurulmasına bağlı olduğunu açıkladı. Bu durum, İran’ın tutumunu etkileyen önemli bir unsuru oluşturuyor.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise görüşmede, Türkiye’nin çatışmanın yatıştırılmasına katkı sağlamak ve nükleer müzakerelere geri dönülmesini desteklemek amacıyla kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu belirtti. Bu açıklama, Türkiye’nin bölgedeki gerilimi azaltma çabalarının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.