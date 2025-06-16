İran Cumhurbaşkanı Tepkileri Artıracağını Belirtti

İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN’DAN SERT UYARI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail’in Irak hava sahasını kullanarak İran topraklarına yaptığı saldırıları kınadı. Bu eylemleri, uluslararası hukuka ve normlara aykırı bir saldırganlık örneği olarak tanımlayan Pezeşkiyan, Irak hükümetine ülkenin hava sahası ve sınırları üzerinde denetimlerini artırma çağrısında bulundu.

PEZEŞKİYAN’IN AÇIKLAMALARI

Pezeşkiyan, “Biz savaşı başlatan taraf olmadık. Ancak açıkça ifade ediyoruz ki, kararlı bir şekilde karşılık verdik. Saldırılar devam ederse, saldırganları çok daha sert ve acı verici tepkiler bekliyor olacak” şeklinde açıklamalar yaptı. Bu sözleriyle, olası gelecekteki saldırılara karşı net bir tavır sergiledi.