İran Cumhurbaşkanı Ulusal Birliği Vurguladı

ULUSAL BİRLİĞİN ÖNEMİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, düzenlenen kabine toplantısında, ulusal birliğin ve halkın katılımının korunmasının gerekliliğini vurguladı. Pezeşkiyan, “Eğer halk bizimle birlikte olursa, hiçbir sorun ülkeyi tehlikeye atamaz. Bu nedenle tüm adımlar ulusal birliği güçlendirme yönünde olmalıdır. İnancım odur ki, ulusal birlik ve beraberlikle her türlü krizin üstesinden gelebiliriz” diyerek, toplumun dayanışmasının önemine dikkat çekti.

HALKLA DAYANIŞMA VE HIZLI MÜDAHALE

Cumhurbaşkanı, yetkililerin halkla dayanışma içinde olması gerektiğini hatırlattı. Pezeşkiyan, “Yetkililer, ilgili kurumlar ve destekleyici kuruluşlar, herhangi bir vatandaşımızın sorun yaşaması veya bir olayla karşılaşması durumunda hızla müdahale etmeli ve tüm ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Halkın, yetkililerin yanlarında olduğunu ve vatandaşlar için uygun koşulları sağlamaya çalıştığını bilmesi önemlidir” şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI DAYANIŞMA

Son günlerde İsrail’in saldırıları karşısında çeşitli ülkelerin, özellikle komşu ülkelerin gösterdiği dayanışma ve yardım teklifleri için teşekkür eden Pezeşkiyan, “Bakanlar, diğer ülkelerle, özellikle komşu ülkelerle ilişkileri ve iletişimi sürdürmelidir” ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, bu ilişkilerin, ülkenin güvenliği ve istikrarı için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

YETKİ DEVRI VE GÜVENLİK UYARISI

Cumhurbaşkanı, yetki devri konusuna da değinerek, “Bakanlar, gerekli yetkileri yöneticilere ve yardımcılarına devretsin ki, her kurum gerektiğinde kendi kararlarını alabilsin” açıklamasını yaptı. Konuşmasının sonunda tüm yetkililerden güvenlik ve koruma kurallarına titizlikle uymalarını isteyen Pezeşkiyan, “Kimsenin zarar görmemesi için bu kurallara dikkat edilmeli” uyarısında bulundu.