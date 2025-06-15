İran Cumhurbkanı Sert Tepkiler Açıklıyor

İRAN CUMHURBAŞKANI’NDAN UYARI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, “Saldırılar devam ederse, saldırganları çok daha sert ve acı verici tepkiler bekliyor olacak” şeklinde açıklama yaptı. Pezeşkiyan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail’in Irak hava sahasını kullanarak İran’a yönelik düzenlediği saldırıları değerlendirdi.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI SALDIRILAR

Pezeşkiyan, bu eylemleri uluslararası hukuk ve normları göz ardı eden bir saldırganlık örneği olarak nitelendirdi. İran Cumhurbaşkanı, Irak hükümetinden ülkenin hava sahası ve sınırları üzerindeki denetimleri artırmasını talep etti. Pezeşkiyan, “Biz savaşı başlatan taraf olmadık. Ancak açıkça ifade ediyoruz ki, kararlı bir şekilde karşılık verdik” dedi.