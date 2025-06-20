İran’da 5.5 Büyüklüğünde Deprem Oldu

DÜNYADA DEPREM HAREKETLİLİĞİ

İsrail’in nükleer tesislerine saldırılar düzenleyen İran’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. İran’ın ortasında bulunan bu deprem, Tahran ve Elburz bölgelerinde de hissedildi. Depremin ardından “İran’da deprem mi oldu?” sorusu gündeme geldi.

TAHRAN VE ÇEVRESİNİ ETKİLEYEN DEPREM

İran’ın başkenti Tahran ile Kum ve Semnan eyaletlerinde 20 Haziran Cuma günü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, Semnan Eyaletine bağlı Sorkheh kenti yakınlarında saat 21:19’da gerçekleşti. Bu deprem, çevre bölgelerdeki sakinleri ciddi bir şekilde etkiledi. Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Ulusal Sismoloji Merkezi, Sorkheh’deki depremin 5.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.