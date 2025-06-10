İran’da 9 DEAŞ Üyesi İdam Edildi

İRAN’DA DEAŞ ÜYELERİNİN İDAM CEZALARI İFA EDİLDİ

İran’da, 2018 yılında yakalanarak idama mahkum edilen 9 DEAŞ üyesinin cezasının infaz edildiği bildirildi. İran Yargı Erki Medya Merkezi, idam edilen bu kişilerin durumuna ilişkin detaylı bir açıklama yaptı. Açıklamada, bu DEAŞ üyelerinin “27 Ocak 2018’de ülkenin batı sınır bölgeleri ile merkezi şehirlerinde halka yönelik saldırılar düzenlemek amacıyla ülkeye sızdığı” ifade edildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYON

Açıklamada, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla bu grubun kuşatıldığı ve yaşanan çatışmada pek çok DEAŞ üyesinin yanı sıra 3 İran Devrim Muhafızları Ordusu üyesinin de hayatını kaybettiği aktarıldı. Ayrıca, operasyonda yakalanan 9 DEAŞ üyesinin Tahran Devrim Mahkemesince yargılandığı ve idam cezasına çarptırıldığı vurgulandı. Yüksek yargının bu cezayı onamasının ardından, idam prosedürünün yerine getirildiği belirtildi.