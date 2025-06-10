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İran’da 9 DEAŞ Üyesi İdam Edildi

İRAN’DA DEAŞ ÜYELERİNİN CEZALARI İFA EDİLDİ

İran’da, 2018 yılında ülkenin batısında yakalanan ve idama mahkum edilen 9 DEAŞ üyesinin cezalarının infaz edildiği duyuruldu. İran Yargı Erki Medya Merkezi, bu üyelerin durumu hakkında bir açıklama gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, idama mahkum edilen DEAŞ mensuplarının “27 Ocak 2018’de ülkenin batı sınır bölgeleri ile merkezi şehirlerinde halka yönelik saldırılar düzenlemek amacıyla ülkeye sızdığı” bilgisi paylaşıldı.

ÇATIŞMADA ŞİDDETLİ KAYIPLAR YAŞANDI

Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, söz konusu grubun kuşatıldığı ifade ediliyor. Açıklamada, yaşanan çatışmada çok sayıda DEAŞ üyesinin yanı sıra 3 İran Devrim Muhafızları Ordusu üyesinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Operasyonda yakalanan 9 DEAŞ üyesinin, Tahran Devrim Mahkemesi tarafından yargılandığı ve idam cezasına çarptırıldığı belirtiliyor. Yüksek yargının bu cezayı onamasıyla birlikte bu kişilerin idam edildiği bilgisi verildi.

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