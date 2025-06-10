İran’da 9 DEAŞ Üyesi İdam Edildi

İRAN’DA DEAŞ ÜYELERİNİN İDAM CEZALARI İNFaz EDİLDİ

İran’da 2018 yılında ülkenin batısında yakalanan ve idama mahkum edilen 9 DEAŞ üyesinin cezası infaz edildi. İran Yargı Erki Medya Merkezi, söz konusu DEAŞ mensuplarının durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, idam edilen DEAŞ üyelerinin “27 ocak 2018’de ülkenin batı sınır bölgeleri ile merkezi şehirlerinde halka yönelik saldırılar düzenlemek amacıyla ülkeye sızdığı” bilgisi verildi.

ÇATIŞMADA ÇOK SAYIDA DEAŞ ÜYESİ ÖLDÜ

Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyon ile bu grubun kuşatıldığı belirtildi ve yaşanan çatışmada çok sayıda DEAŞ üyesi ile 3 İran Devrim Muhafızları Ordusu üyesinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamada, operasyonda yakalanan 9 DEAŞ üyesinin Tahran Devrim Mahkemesinde yargılandığı ve idam cezasına çarptırıldığı, yüksek yargının bu cezayı onaması sonucunda idamların gerçekleştirildiği ifade edildi.