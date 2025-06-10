İran’da, 9 DEAŞ Üyesinin İdamı Gerçekleşti

İDAM CEZASI İFA GÜNÜNÜ GÖRDÜ

İran’da 2018 yılında ülkede yakalanan ve idam cezasına çarptırılan 9 DEAŞ üyesinin cezasının infaz edildiği duyuruldu. İran Yargı Erki Medya Merkezi, bu kişilerin durumu hakkında açıklamada bulundu. Açıklamaya göre, bu DEAŞ mensupları “27 Ocak 2018’de ülkenin batı sınır bölgeleri ile merkezi şehirlerinde halka yönelik saldırılar düzenlemek amacıyla ülkeye sızdığı” ifade edildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE DÜZENLENEN OPERASYON

Açıklamada, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla söz konusu grubun kuşatıldığı belirtildi. Bu operasyonda çok sayıda DEAŞ üyesi hayatını kaybetti ve 3 İran Devrim Muhafızları Ordusu üyesi de çatışmada yaşamını yitirdi. Ayrıca, operasyonda yakalanan 9 DEAŞ üyesinin Tahran Devrim Mahkemesi tarafından yargılanarak idam cezasına çarptırıldığı, yüksek yargının bu kararı onaylamasıyla bu kişilerin idam edildiği aktarıldı.