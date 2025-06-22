İran’da ABD’ye karşı büyük protesto

İRAN’DA PROTESTOLAR BÜYÜYOR

İran’ın başkenti Tahran’da, ABD’nin Fordow, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırılar, yüzbinlerce kişi tarafından protesto ediliyor. Protestocular, “Teslimiyet yok, ABD ile savaş” sloganları atarak tepkilerini ortaya koyuyor. Bu protesto, Tahran’da İnkılap Meydanı’nda düzenlenmiş ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da katılarak destek vermiş.

PROTESTOCULAR ABD VE İSRAİL’E KARŞI SLOGAN ATTI

Meydana akın eden İranlılar, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Göstericiler, “Kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail”, “Savaşmayı bilen bir milletiz”, “Rehberim (Hamaney) tehlikeye düşerse dünyayı yakarım” ve “Anlaşma yok, teslimiyet yok, ABD ile savaş” gibi ifadelerle bir araya geldi. İran bayraklarının dalgalandığı meydanda, ayrıca “ABD’ye ölüm”, “İsrail’i pişman edeceğiz”, “İran’a saldırı büyük bir hata” ve “Tabutuna selam ver Amerika” yazılı pankartlar taşındı.

ABD BAŞKANI TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Üç nükleer tesise yönelik saldırı, ABD Başkanı Donald Trump tarafından sosyal medya hesabında duyuruldu. Trump, İran’daki üç nükleer tesis olan Fordow, Natanz ve İsfahan’a yönelik başarılı bir saldırı gerçekleştirdiklerini belirtti. “Tüm uçaklarımız artık İran hava sahasının dışında. Ana hedef olan Fordow tesisine tam kapasiteyle bomba bırakıldı. Tüm uçaklarımız güvenli şekilde üslerine dönüyor,” ifadeleriyle saldırıyı açıkladı.