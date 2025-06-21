İran’da Akaryakıt Fiyatları Düşük

İRAN’DA AKARYAKIT FİYATLARININ DÜŞÜKLÜĞÜ

İran’daki akaryakıt fiyatlarının Türkiye’ye göre oldukça düşük olduğunu vurgulayan bir vatandaş, “Burada 1 litre benzin alıyoruz, 2 litreyi de yere döküyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu. Fiyatları örnekleyen vatandaş, “30 litre benzin burada sadece 350 TL” diyerek Türkiye ile İran arasındaki ciddi fiyat farkını gözler önüne serdi.

ÇATIŞMALAR PETROL FİYATLARINI ETKİLİYOR

Öte yandan, İsrail ile İran arasındaki gerginlikler sebebiyle artan petrol fiyatları, akaryakıt maliyetlerinde sert yükselişlere yol açtı. Benzin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş, motorin litre fiyatına ise 3 lira 33 kuruş zam geldi. Akaryakıt fiyatlarının en yüksek olduğu il olan Hakkari’de benzin litre fiyatı 53 lirayı geçerken, motorinin litre fiyatı 57 lirayı aştı.