İran’da Casusluk Suçuyla İdam Gerçekleşti

İDAM KARARI İLAN EDİLDİ

İran’da, ‘İsrail’ adına casusluk yaptığı iddia edilen bir kişinin idam cezası verildiği bildiriliyor. Fars Haber Ajansı’nın verdiği bilgilere göre, bu kişi, İsrail’in dış istihbarat servisi Mossad için casusluk yapmakla suçlanıyor. İdam edilen kişinin adı İsmail Fikri olarak açıklandı.

GÖZALTINA ALINMA TARİHİ

İsmail Fikri’nin 2023 yılında gözaltına alındığı öğrenildi. Bu durum, İran’ın casusluk iddialarına karşı aldığı sert önlemleri göstermesi açısından dikkat çekici bir gelişme. İdam cezası, ülkede ulusal güvenlik konuları konusunda atılan adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.