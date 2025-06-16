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İran’da Casusluk Yapan Kişi İdam Edildi

İRAN’DA İDAM CEZASI VERİLDİ

İran, ‘İsrail’ adına casuslukla suçlanan bir bireyin idam edildiğini duyurdu. Fars Haber Ajansı’nın verdiği bilgilere göre, idam kararı, İsrail’in dış istihbarat kuruluşu Mossad için casusluk yaptığı iddia edilen bir kişiye yönelik uygulandı.

İDAM EDİLEN KİŞİ HAKKINDA DETAYLAR

Ajans, idam edilen bireyin isminin İsmail Fikri olduğunu açıkladı. Ayrıca, bu kişinin 2023 yılında gözaltına alındığı bilgisi de verildi. İdam cezası, İran’ın ulusal güvenliğine yönelik tehditlere karşı aldığı sert önlemler kapsamında gerçekleştirildi.

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