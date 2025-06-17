İran’da F-35 Uçağı Düşürüldü İddiası

İSRAİL SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ İDDİASI

İran’da Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı “Sepah Pasdaran” Telegram sitesi, yerel kaynaklardan elde edilen bilgileri paylaştı. Habere göre, Çaharmahal Bahtiyari eyaletindeki Ben ilçesinin dağlık alanında bir İsrail F-35 savaş uçağının düşürüldüğü ve pilotunun yakalandığı bildiriliyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce İran, 2 İsrail savaş uçağı pilotunun yakalandığı bilgisini de açıklamıştı.

İSRAİL’İN GENCİ SALDIRILARI VE SONUÇLARI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli yerlerinde, nükleer tesisler dahil ordu komutanlığına yönelik büyük bir saldırı düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlarla birlikte 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Saldırılar sonucunda toplam sivil can kaybının 224 olduğu bilgisi paylaşıldı. İran ordusu, İsrail’e yönelik balistik füzelerle misilleme yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Bu misillemelerde 24 kişinin öldüğü ve 500’den fazla kişinin de yaralandığı öğrenildi.