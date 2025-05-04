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İran’da Fabrika Yangını Çıktı

REZEVİ HORASAN’DAKİ FABRİKADA YANGIN

İran’ın Rezevi Horasan eyaletinin Meşhed kentindeki bir fabrikada büyük bir yangın meydana geldi. Meşhed İtfaiyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangının bir motosiklet fabrikasında çıktığı ve oldukça şiddetli olduğu bilgisi verildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmekte ve şu an için can kaybı veya yaralı durumu olmadığı bildiriliyor. Ülke medyasına yansıyan görüntüler, yangının ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.

KUM’DA AYNI GÜN YANGIN OLDU

Diğer yandan, İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Kum kentinde de bir organize sanayi bölgesindeki fabrikada yangın çıktı. Bu olayda, ikisi ağır olmak üzere toplam 5 işçi yaralandı. Yangınla ilgili daha fazla detay ve müdahale süreçleri henüz netlik kazanmadı.

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