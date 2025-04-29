Dünya

İran’da Fabrikada Patlama Oldu

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PATLAMANIN NEDENİ VE DURUM RAPORU

İran’ın İsfahan eyaletindeki Şahinşehr kentinde bir fabrikada meydana gelen patlamanın ardından, olayla ilgili yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

ACİL DURUM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İsfahan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mensur Şişefuruş, patlamanın yerel saatle 10.30’da fabrikanın deposunda gerçekleştiğini açıkladı. Şişefuruş, acil durum ekiplerinin hemen bölgeye sevk edildiğini ifade etti. Olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 kişinin yaralandığını belirtti.

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