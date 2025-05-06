İran’da Hava Olayları Susuz Bıraktı

İRAN’DA ŞİDDETLİ HAVA KOŞULLARI ETKİSİ

İran’da son bir haftada yıldırım düşmesi ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle yaşanan olumsuz hava koşullarında, 9 kişi hayatını kaybetti, 86 kişi yaralandı.

ACİL DURUMLAR KURUMU AÇIKLADI

Tesnim Haber Ajansına açıklamalarda bulunan İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Babek Yektaperest, “27 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında şiddetli rüzgar ve yıldırım düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 86 kişi yaralandı.” ifadelerini kullandı. Yetkili, bu hastalıklara bağlı olarak yaralanan kişilerin dağılımını da aktardı. Buna göre, 5 kişi yıldırım düşmesinden, 4 kişi ise şiddetli rüzgar ve düşen cisimlerden dolayı yaşamını yitirdi.

YARALILARIN DAĞILIMI VE EN YÜKSEK RAKAM

Yektaperest ayrıca, yaralanmaların çoğunun Tahran’da yoğunlaştığını, burada 63 kişinin, Güney Horasan’da 7 kişinin, Kirmanşah’da 4 kişinin, Mazenderan, Kazvin, Merkezi ve Elborz eyaletlerinde ise iki kişi yaralandığını belirtti. Batı Azerbaycan, Rezevi Horasan ve Huzistan’da birer kişinin de yaralandığı bildirildi. Ülkede hava olaylarına bağlı en yüksek yaralı ve ölü sayısının 27 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında kaydedildiği de vurgulandı.