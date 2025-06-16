İran’da İsrail Ajanı İdam Edildi

İDAM CEZASI ONAYLANDI

İran’a bağlı bir haber ajansı, İsrail’in istihbarat birimi için faaliyet gösteren gizli bir ajanın, Yüksek Mahkeme tarafından verilen cezasının onaylanması ile idam edildiğini duyurdu. Mizan Online, İsmail Fikri’nin İran’ın “düşmanlarına” gizli bilgileri ilettiği gerekçesiyle cezasının infaz edildiğini bildirdi.

İSRAİL İÇİN GİZLİ FAALİYETLER

Fikri’nin İsrail hesabına çalışırken iki MOSSAD ajanıyla bağlantıya geçtiği iddia edildi. Aralık 2023’te İran’da yetkililer tarafından yakalanan Fikri, casusluk suçlamasıyla yargılandı. Haber ajansı, bu infazı, İsrail casusluk şebekesine yönelik “büyük bir istihbarat darbesi” olarak değerlendirdi.