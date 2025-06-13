İran’da İsrail’e karşı protestolar başladı

PROTESTOLARIN PATLAKLAMASI

İsrail’in İran’ın çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarının hemen ardından, birçok kentte İsrail karşıtı protestolar başladı. Gerek başkent Tahran gerekse Kum, İsfahan, Hamedan, Zahedan, Burucerd, Erak ve Senendec şehirlerinde, cuma namazının ardından binlerce kişi sokaklara döküldü. Protestocular, “Kahrolsun İsrail”, “Kahrolsun ABD”, “Şehitlik arzumuzdur” gibi sloganlar attı. Kalabalık, hayatını kaybeden komutanlar ve siviller için dualar ederken, “İsrail’in yok oluşu yakındır”, “Pişman olacaksınız”, “İntikam, intikam” yazılı pankartlar taşıdı.

YAŞANAN KAYIP VE ZARARLAR

İsrail’in gerçekleştirdiği hava saldırılarında, İran’ın üst düzey askeri yetkilileri ve nükleer bilim insanlarının büyük bir kısmı yaşamını yitirdi. İsrail’in saldırıları sonucunda, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin de hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ayrıca, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Ajansı Eski Başkanı Feridun Abbasi ve nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi’nin de saldırılarda yaşamını yitirdiği ifade ediliyor. Toplamda saldırılarda 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 329 kişinin yaralandığı kaydedildi.