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İran’da İsrail’e Karşı Protestolar Yapıldı

İRAN’DA İSRAİL PROTESTOLARI

İran’ın başkenti Tahran ve ülke genelinde, cuma namazı sonrası düzenlenen protestolarla İsrail’in saldırıları kınandı. Tahran Üniversitesi’nde kılınan cuma namazının ardından yüz binlerce kişi, ABD ve İsrail karşıtı eylem düzenledi.

PROTESTO GÖSTERİSİNE KATILAN ÜST DÜZEY İSİMLER

Protestolara İran Anayasa Mahkemesi Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ile eski Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi gibi birçok bakan ve üst düzey yetkili de katıldı. Eylemciler, İran, Filistin ve direniş gruplarının bayraklarını taşırken, yere serilen İsrail ve ABD bayraklarına ayak basarak yürüdü.

PROTESTOLARDA DİLE GETİRİLEN ŞİARLAR

Gösteri sırasında kalabalık, “Kahrolsun İsrail”, “Kahrolsun ABD”, “Sonuna kadar direneceğiz”, “Siyonist rejim yok olacak” ve “Liderime canım feda” gibi pankartlarla tepkilerini ortaya koydu. Ayrıca, “Hamaney’le çatışan herkes sonunda yok olup gitti”, “İran Gazze olmayacak”, “Liderimizin arkasındayız” ve “Nükleer silah hakkımız” sloganları atıldı.

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