İran’da İsrail Füzesine Maruz Kalan Türk Şoför Hayatını Kaybetti

Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, İstanbul’dan yük alarak Afganistan’a teslimat gerçekleştirdikten sonra Türkiye’ye dönüş yolculuğuna başladı. 5 Mart’ta İran’a giriş yapan Fırat, babası Coşkun Fırat’ın da aralarında bulunduğu 15 Türk TIR’ı ile birlikte yola çıktı.

İSRAİL’DEN FÜZE SALDIRISI

Kazvin eyaletini geçerken Zencan kentine doğru ilerlemesi esnasında Hüseyin Fırat’ın aracına İsrail’den atılan bir füze isabet etti. Saldırı sonucunda TIR alev alarak yanmaya başladı. Yaralı olarak TIR’dan kurtarılan Fırat, bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Diğer Türk şoförler ise bu saldırıdan zarar görmeden kurtuldu.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavi gören Hüseyin Fırat, bugün yaşamını yitirdi. Cenazesinin memleketi Reyhanlı ilçesine getirileceği öğrenildi.