İran’da İsrail Füzesine Maruz Kalan Türk Şoför Hayatını Kaybetti

iran-da-israil-fuzesine-maruz-kalan-turk-sofor-hayatini-kaybetti

Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, İstanbul’dan yük alarak Afganistan’a teslimat gerçekleştirdikten sonra Türkiye’ye dönüş yolculuğuna başladı. 5 Mart’ta İran’a giriş yapan Fırat, babası Coşkun Fırat’ın da aralarında bulunduğu 15 Türk TIR’ı ile birlikte yola çıktı.

İSRAİL’DEN FÜZE SALDIRISI

Kazvin eyaletini geçerken Zencan kentine doğru ilerlemesi esnasında Hüseyin Fırat’ın aracına İsrail’den atılan bir füze isabet etti. Saldırı sonucunda TIR alev alarak yanmaya başladı. Yaralı olarak TIR’dan kurtarılan Fırat, bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Diğer Türk şoförler ise bu saldırıdan zarar görmeden kurtuldu.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavi gören Hüseyin Fırat, bugün yaşamını yitirdi. Cenazesinin memleketi Reyhanlı ilçesine getirileceği öğrenildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Modifiye Araç Cezaları Artıyor: Sahipler Tepki Göstermeye Başladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, modifiyeli araçlarla ilgili yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını duyurdu.
Gündem

İran Cumhuru Başkandan Savaşın Duruşu İçin Üç Şart

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile barışın sağlanabilmesi için İran'ın haklarının tanınması, tazminat ödenmesi ve saldırmazlık güvencesinin verilmesi gerektiğini ifade etti.
Gündem

İran Meclis Başkanı Kalibaf ABD İddialarını Yalanladı

İran Meclis Başkanı Kalibaf, İran'ın etkili füze kapasitesine vurgu yaparak, "Demir Kubbe"yi küçümseyen bir yorumda bulundu.
Gündem

Manisa’da APP Plaka İade Başvuruları Rekor Kırıyor

Sahte plakaların iadesi sırasında APP kodlu plakaların da geri alındığı bildirildi. Vatandaşlar bu plakaların da sahte olduğunu iddia ediyor.
Gündem

Mecnun Otyakmaz Yabancı VAR Hakemi Konusunu Değerlendirdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Kulüpler Birliği'nden yabancı VAR hakemi talep edildiğini duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.