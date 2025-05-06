İran’da Limanda Patlama Sonucu Yangın

PATLAMANIN KAYNAĞI AÇIKLANDI

İran’ın Bender Abbas kentindeki limanda 26 Nisan’da meydana gelen büyük patlamaya neden olan yangının, bir forkliftten sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı açıklandı. İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletinin Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı’nda yaşanan olayın nedenini aktardı. Kolivend, limandaki konteynerlerin standart dışı bir şekilde yerleştirildiğini ve gıda maddeleri ile kimyasal maddelerin yan yana konulduğunu belirtti. “Dolayısıyla ilk tespitler, olayın dikkatsizlik ve ihmalden kaynaklandığı ve güvenlik ile mesleki ilkelere uyulmadığı yönünde.” dedi.

YANGININ NEDENİ VE ETKİLERİ

Kolivend, yangının çıkış nedenine ilişkin ise “Şehid Recai Limanı’ndaki yangın, bir forkliftten çıkan kıvılcımla başladı. Orada bir itfaiye aracı olsaydı bu yangını ve yayılmasını kolayca önleyebilirdi.” ifadesini kullandı. İran’ın güneyinde, Basra Körfezi kıyısında yer alan Şehid Recai Limanı’nda 26 Nisan’da öğle saatlerinde meydana gelen şiddetli patlamada birçok kişi hayatını kaybetti. İranlı yetkililer, patlamada yaklaşık 1200 kişinin yaralandığını ve sabotaj ihtimalini ise reddetti. İçişleri Bakanı İskender Mumini, patlamanın “ihmalden” kaynaklandığını vurguladı. Olay sonrasında “ihmal ve kusuru” olduğu tespit edilen limanda görevli bir kamu ve bir özel sektör çalışanı gözaltına alındı.