İran’da Müzik Etkinlikleri Yasaklandı

KURAKLIĞIN NEDENİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

İran’da kuraklık durumu devam ediyor. Ülkenin önde gelen otoriteleri arasında yer alan bir din adamı, kuraklığın sebebi hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Müzik etkinliklerini haram olarak değerlendiren bu din adamı, konserlerin ve müzik organizasyonlarının kuraklığın nedenlerini oluşturduğunu öne sürdü. Bu açıklamalardan sonra Kültür ve İslami Rehberlik Bakanlığı, şubat ayında verilmiş olan pek çok konser iznini iptal etti.

Abadan’da alınan bu iptal kararı, İran’daki müzik sansürüne dair geçmişteki uygulamaları yeniden gündeme getirdi. 1979 İslam Devrimi’nin lideri Ayetullah Humeyni, o dönem pop müziği “çocukların zihinlerini yozlaştırdığı” gerekçesiyle yasaklamıştı. Bu bağlamda günümüzde de İran’da müzik sansürü, özellikle Batı müziğine yönelik yasaklarla katı bir biçimde uygulanıyor. Ancak bu yasaklar, karaborsacılığın artmasına ve Batı müziğinin yasa dışı yollarla ülkeye girmesine neden oluyor.

İran’da “İslami olmayan” müziklerle yakalanan bireylere geçmişte çeşitli cezalar verilmişti. Bu cezalar arasında para cezası, kırbaçlama ve hatta “yeryüzünde bozgunculuk” suçlamasıyla hapis cezaları bulunuyor. Ancak son yıllarda bu cezaların uygulanmasında azalma olduğu bildiriliyor.

Son yıllarda bazı müzik etkinliklerine izin verilse de bu etkinlikler sıkı denetimler altında gerçekleştiriliyor. Her müzik parçası ve albüm kapağı, Kültür ve İslami Rehberlik Bakanlığı’nın onayına tabi tutuluyor. Bunun yanında, rejim standartlarına uygun olmadığı düşünülen pek çok albüm kapağı sansürleniyor. Sansürlenenler arasında, dünyaca ünlü sanatçılar Lady Gaga, Lana Del Rey, Taylor Swift ve Beyonce gibi isimlerin albümleri de yer alıyor.