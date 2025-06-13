İran’da Patlamalar, Saldırılar Ve Hasar

ŞİDDET AĞIR PATLAMALAR İŞİTİLDİ

İran’ın başkenti Tahran’dan gelen bilgilere göre, şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusu, “İran’ın nükleer programını hedef alan” kombine bir saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Yayımlanan görüntülerde, Tahran’ın kuzeydoğusundaki Mahallati semtinde sivil yerleşim alanında bulunan bir binanın hedef alındığı görünmekte. Görüntüler, çok katlı binanın saldırı sonrasında ağır hasar aldığını ortaya koyuyor.

NÜKLEER TESİS HEDEF ALINDI

İran devlet televizyonu, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi’nin de vurulduğunu bildirdi. Haberde, Natanz Nükleer Tesisi’nin bulunduğu bölgeden yükselen dumanların görüntüleri yer aldı. Ayrıca, Devrim Muhafızları Merkez Komutanlığı’nın da saldırıya uğradığı ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’nin öldüğü bilgisi verildi. Ancak İran haber ajansı IRNA, Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin hayatta olduğunu ve şu an “savaş odası”nda bulunduğunu aktardı. Öte yandan, Fars Haber Ajansı ise Genelkurmay Başkanı Bakıri’nin öldüğünü duyurdu. Sabah saatlerinde İran Devlet Televizyonu da Genelkurmay Başkanı Bakıri’nin İsrail saldırısında yaşamını yitirdiğini doğruladı.

ABD’NİN TEPKİLERİ

İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “Saldırıya dahil değiliz” açıklamasının ardından ABD Başkanı Trump’tan da ilk değerlendirme geldi. Trump, “İsrail’in saldırısını önceden biliyordum” diyerek, saldırıya rağmen İran’la nükleer görüşmelerin aksamadan devam etmesi gerektiğini belirtti. Saldırıda ABD’nin rolü olmadığını savunan Trump, “İran nükleer bombaya sahip olamaz. Müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderliklerinde geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var. İran misilleme yaparsa İsrail’i savunacağız” ifadelerini kullandı.