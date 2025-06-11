İran’da Rus Kültür Haftası Başladı

RUS KÜLTÜR HAFTASI TÖRENİ BAŞLADI

İran’da kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen “Rus Kültür Haftası” açılış töreni, Tahran’da gerçekleştirilen şık bir etkinlikle start aldı. Açılış törenine İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi, Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova ile birlikte iki ülkeden çok sayıda diplomat, sanatçı ve kültür elçisi katıldı.

İLİŞKİLERİ DERİNLEŞTİRME FIRSATI

Törende konuşma yapan İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Salihi, etkinliğin Tahran ile Moskova arasındaki ilişkileri derinleştirmek ve güçlendirmek için “değerli bir fırsat” sunduğunu belirtti. Salihi, “Rusya bizim için sadece komşu bir ülke değil, iki millet arasında kadim tarihi ilişkiler var. Özellikle kültür ve edebiyat alanında, hem çağdaş tarihte hem de günümüzde İran ve Rusya arasında kapsamlı ilişkiler kurulmuştur” dedi.

ETKİNLİKLER DOLU DOLU GEÇECEK

Açılışın ardından Rus sanatçılar, katılımcılara müzik ve dans gösterileri sundu. Etkinlik boyunca Tahran ve İsfahan gibi İran’ın çeşitli şehirlerinde 110’dan fazla Rus sanatçı sahne alacak. Sanatçılar, bir hafta boyunca klasik ve çağdaş Rus kültüründen örnekler içeren konserler, sergiler ve film gösterimleri ile ziyaretçileri ağırlayacak.