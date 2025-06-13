Haberler

İran’da Sivil Kaybı Yaşandı

İRAN’DA SİVİL KAYIPLAR

İran’ın resmi haber ajansı IRNA, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda başkent Tahran’da kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin yaşamını yitirdiğini aktarıyor.

TÜM DETAYLAR PAYLAŞILMADI

Ajansın yayımladığı haberde, ölen sivillere dair kimlik bilgileri ve sayıları hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Tahran’daki muhabir, sivil yerleşim alanlarındaki bazı binaların nokta atışlarla hedef alındığını ve bu binaların etrafındaki güvenlik tedbirlerinin sıkı tutulduğunu belirtti. İran güvenlik güçleri, saldırıların ardından bölgeye yaklaşılmasına izin vermiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

KOM Operasyonunda 5 Şahıs Yakalandı

Samsun’da düzenlenen kaçak tütün operasyonlarında beş kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda kaçak tütün, makaron ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Haberler

Ankara’da Su Kesintileri Açıklandı

Ankara'da 13 Haziran'da su kesintisi yaşanacak ilçeler belirlendi. Kesintinin süresi ve yeniden su verileceği saatler merak ediliyor. Ayrıntılar için ilgili duyurular takip edilmeli.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.