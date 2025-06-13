İran’da Sivil Kaybı Yaşandı

İRAN’DA SİVİL KAYIPLAR

İran’ın resmi haber ajansı IRNA, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda başkent Tahran’da kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin yaşamını yitirdiğini aktarıyor.

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Ajansın yayımladığı haberde, ölen sivillere dair kimlik bilgileri ve sayıları hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Tahran’daki muhabir, sivil yerleşim alanlarındaki bazı binaların nokta atışlarla hedef alındığını ve bu binaların etrafındaki güvenlik tedbirlerinin sıkı tutulduğunu belirtti. İran güvenlik güçleri, saldırıların ardından bölgeye yaklaşılmasına izin vermiyor.