İran’da Su Kıtlığı: 10 Milyon İnsan Susuz Kalabilir

YENİ SU KRİZİ TEHDİDİ

İran’ın başkenti Tahran, beş yılı aşan süre boyunca devam eden kuraklık ve rekor sıcaklıkların etkisiyle ciddi bir su krizinin sınırına gelmiş durumda. Kentteki ana barajlardaki su seviyeleri alarm verici bir hızla düşerken, yetkililer acil bir su tüketimi azalışı sağlanmadığı takdirde bazı bölgelerde evlere su tedarikinin tamamen kesilebileceğini ifade ediyor.

YAŞAM GÜÇLEŞİYOR

Su krizinin yanı sıra, özellikle elektrik kesintileri ve altyapı sorunları Tahran’daki günlük yaşamı daha da zor bir hale getiriyor. BBC Farsça Servisi’ne bilgi veren bir Tahran sakini, “Su kesintileri ve su basıncındaki ciddi düşüş, apartmanlarda suyun ya hızla tükenmesi ya da hiç olmaması anlamına geliyor,” diyor. Aynı kişi, elektriklerin gitmesiyle birlikte internet ve asansörlerin de çalışmadığını belirtiyor ve özellikle yaz aylarında, yoğun hava kirliliği altında bu durumun daha da dayanılmaz hale geldiğini vurguluyor.

ÖFKE PATLAYIŞI

Su eksikliği ve elektrik kesintileri, Tahran ve İran genelindeki halkın artan öfkesinin temel nedeni oluyor. Şehirdeki elektrik kesintileri rutin bir hal alırken, yaşamın akışı büyük ölçüde etkileniyor. Kent, beş ana baraja bağımlı ve Lar Barajı, normal seviyesinin sadece yüzde 1’inde faaliyet gösterebiliyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, vatandaşlara su tüketimini en az yüzde 20 azaltmaları çağrısında bulundu. Temmuz ayı verileri, su talebinin geçen yıla oranla yüzde 13 azaldığını gösteriyor. Ancak yetkililer, eylül ve ekim aylarında su tedarikinin sürdürülebilmesi için ek yüzde 12’lik bir azalma gerektiğini belirtiyor. Kamu binaları enerji tasarrufu için düzenli olarak kapatılırken, bu durum işletmelerin ekonomik zararlar yaşamasına sebep oluyor.

SU İFLASI UYARISI

BM Üniversitesi Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü Müdürü Prof. Kaveh Madani, durumu şu şekilde özetliyor: “Bu sadece bir su krizi değil, aynı zamanda bir ‘su iflası’.” Madani, aşırı kullanılmış bir sistemin geri dönülmez bir noktaya geldiğini ifade ediyor. BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nden Daniel Tsegai ise İran’daki su kıtlığının iklim değişikliği, arazi bozulması ve kötü yönetim gibi etkenlerle birleştiğinde ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtiyor. Uzmanlar, sorunun yalnızca kuraklıkla sınırlı olmadığını, İran’ın uzun yıllardır doğanın sunduğundan fazla su tüketmesi ve verimsiz tarımsal sulama uygulamalarının su kaynaklarını hızla tüketmesinin de bu krizi derinleştirdiğini vurguluyor.

ENERJİ KRİZİ ETKİLİ OLDU

Tahran’daki su kıtlığı, enerji sistemlerini de etkiliyor. Barajlardaki su seviyeleri düştüğünde hidroelektrik üretimi azalıyor ve gazla çalışan santraller, artan talebi karşılamakta zorlanıyor. Temmuz ayında elektrik talebi 69 bin megavata ulaşırken, mevcut kapasite sadece 62 bin megavat olarak kaydediliyor. Bu durum, günlük 2 ila 4 saat süren elektrik kesintilerine yol açıyor.

TOPLUMSAL SORUNLAR BÜYÜYOR

Su kesintileri hastanelere ve temel hizmetlere öncelik verilerek yönetiliyor. Evlerde su, dönüşümlü olarak tanker veya borularla dağıtılıyor. Daha varlıklı haneler çatılarına su depoları kurarak sorunlarını aşmaya çalışırken, yoksul aileler ciddi zorluklar yaşıyor. Tahran’da arıtılmış suyun yüzde 22’sinin sızıntılar nedeniyle kaybolduğu belirtiliyor. Ayrıca, İran’ın yeraltı suyu rezervlerinin yüzde 70’ten fazlasının tükenmiş olduğu tahmin ediliyor ve bazı bölgelerde toprak, yılda 25 santimetre kadar çökme gösteriyor.