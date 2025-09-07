İran’da Su Krizi: 10 Milyon İnsan Susuz Kalabilir

İran’ın başkenti Tahran, beş yılı geçen bir süredir devam eden kuraklık ve rekor sıcaklıklar sayesinde ciddi bir su krizinin eşiğine gelmiş durumda. Kentin ana barajlarındaki su seviyeleri alarm verici şekilde azalmışken, yetkililer su tüketiminde acil bir düşüş sağlanmazsa bazı bölgelerde evlere su tedarikinin tamamen kesileceği uyarısında bulunuyor.

SU KRİZİ CARLAMAYA DEVAM EDİYOR

Su krizinin yanında elektrik kesintileri ve altyapı sorunları, Tahran’daki günlük yaşamı zorlaştırıyor ve halk arasında tepkilere yol açıyor. BBC Farsça Servisi’ne konuşan bir Tahranlı, “Su kesintileri ve su basıncındaki ciddi düşüş, apartmanlarda suyun ya hızla tükenmesi ya da hiç olmaması anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

HALK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ARTIYOR

Tahran sakini, sözlerine devam ederek, “Elektrikler kesilince internet de, asansörler de çalışmıyor… Özellikle yaz aylarındaki sıcak havalarda ve hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde durum dayanılmaz bir hal alıyor. Evde küçük bir çocuk veya yaşlı biri varsa durum daha da kötü, çünkü bazen bu koşullara saatlerce katlanmak zorunda kalıyorlar.” şeklinde belirtti. Su kıtlığı ve sık sık yaşanan elektrik kesintileri, Tahran ve genel olarak İran’da halkın artan öfkesine neden oluyor. Kentte elektrik kesintileri artık rutin hale gelmiş ve evde yaşam sekteye uğramış durumda.

SU REZERVLERİ AŞIRI DÜZEYDE DÜŞÜYOR

Başkent, beş ana baraja bağımlı ve Lar Barajı, normal seviyesinin sadece yüzde 1’inde faaliyet gösteriyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, vatandaşları su tüketimini en az yüzde 20 azaltmaya çağırdı. Temmuz ayı verileri, su talebinin geçen yıla göre yüzde 13 azaldığını gösteriyor. Ancak yetkililer, eylül ve ekim aylarında su tedarikinin devam edebilmesi için yüzde 12 oranında ek bir azalma gerektiğini vurguluyor. Kamu binaları enerji tasarrufu için düzenli olarak kapatılırken, bu durum işletmelerin ekonomik kayıplar yaşamasına yol açıyor.

KURAKLIK VE CİDDİ SONUÇLARI

BM Üniversitesi Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü Müdürü Prof. Kaveh Madani, yaşanan durumu, “Bu sadece bir su krizi değil, aynı zamanda bir ‘su iflası’. O kadar aşırı kullanılmış bir sistem ki artık tam olarak geri dönülemez.” şeklinde özetliyor. BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nden Daniel Tsegai, İran’ın su kıtlığının iklim değişikliği, arazi bozulması ve kötü yönetim ile birleştiğinde ciddi sonuçlar doğurduğunu aktarıyor. Uzmanlar, sorunun yalnızca kuraklıkla sınırlı olmadığını, İran’ın uzun yıllardır doğanın sağladığından fazla su tüketmesi ve verimsiz tarımsal sulamanın su kaynaklarını hızlı bir şekilde tükettiğini belirtiyor.

SU VE ENERJİ KRİZİNİN KESİŞİMİ

Tahran’daki su kıtlığı, enerji sistemlerini de doğrudan etkiliyor. Barajlar boşaldığında hidroelektrik üretimi düşüyor ve gazla çalışan santraller artan talebi karşılamakta zorluk yaşıyor. Temmuz ayında elektrik talebi 69 bin megavata ulaşmış, ancak kapasite yalnızca 62 bin megavatla sınırlı kalmış. Bu durum, günde 2 ila 4 saat süren elektrik kesintilerine yol açıyor.

TOPLUMSAL ETKİLER VE HAYATİ NOKTALAR

Su kesintileri, öncelikle hastanelere ve temel hizmetlere tanınan öncelikle yönetiliyor; evlere su, dönüşümlü olarak tanker veya borularla dağıtılıyor. Daha varlıklı aileler çatılara su depoları kurabilirken, daha yoksul aileler ciddi sıkıntılarla karşılaşıyor. Tahran’da arıtılmış suyun yüzde 22’sinin sızıntılar nedeniyle kaybolduğu bildiriliyor. İran’ın yeraltı suyu rezervlerinin yüzde 70’ten fazlasının tüketilmiş olduğu tahmin ediliyor ve bazı bölgelerde toprak yılda 25 santimetreye kadar çöküyor.