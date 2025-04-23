İran’da Televizyon Yayınına Disiplin İşlemi

İÇERİKTEN SORUMLU KİŞİLERE DİSİPLİN CEZASI UYGULANDI

İran’da Suudi Arabistan ile alakalı dalga geçici bir yayın yapan devlet televizyonuna bağlı bir kuruluştaki sorumlu kişiler hakkında disiplin suçu işlendi. Devlet televizyonuna bağ olan “Nesim” kanalında önceki gün Suudi Arabistanlı yetkililere yönelik alaycı ifadeler içeren bir mizahi içerik gösterildi. Bu içerik büyük tepkiler alınca, televizyon kanalı resmi bir özür açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada, ilgili programın içeriğinden sorumlu şahıslar hakkında soruşturma açıldığı ve disiplin cezası uygulandığı bildirildi.

GEÇMİŞ OLAYLARLA İLGİLİ YORUM YAPILDI

İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (IRIB) eski Başkanı Muhammed Haşimi, konuyla ilgili ILNA haber ajansına verdiği demeçte, 2015 yılında Suudi Arabistan büyükelçiliği ve konsolosluğuna yapılan saldırıyı hatırlatarak, Suudi Arabistan’a dair alaycı ifadelerin olduğu programın, büyükelçiliğe saldıranların benzer kişiler tarafından yapıldığını düşündüğünü belirtti. “Nesim” televizyon kanalındaki bir programda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile alay edilmişti. Programın içeriği, hükümet kanadındaki yetkililerden yoğun tepki aldı.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN YENİDEN GÜÇLENMESİ

İran ile Suudi Arabistan arasında 2016 yılında kopan diplomatik ilişkiler, 2023 yılında Çin’in arabuluculuğunda tekrar tesis edildi. İki ülke arasındaki ilişkilerin giderek daha da iyiye gittiği gözlemlenirken, en son geçen hafta Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman, Tahran’ı ziyarete geldi ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi.