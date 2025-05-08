İran’da Traktör Taraftarları Coşkuya Daldı

TRAKTÖR’DEN TARİHİ ŞAMPİYONA

İran’daki Türklerin en büyük ve en çok taraftarı olan futbol takımı Traktör, geçtiğimiz hafta tarihinde ilk şampiyonluğunu garanti altına aldı. İstanbul’da yaşayan Traktör taraftarları, bu coşkuyu paylaşmak amacıyla Kağıthane’deki Sadabad Camisi önünde toplandı.

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU YAŞANIYOR

Taraftarlar, Traktör’ün ligin 29. haftasında kendi sahasında Nessaci Mazenderan ile oynadığı maçın bir kısmını izleme fırsatı buldu. Traktör forması giyen çok sayıda taraftar, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını yanlarında taşıdı. Buluşmalarında marşlar ve şarkılar eşliğinde eğlenen taraftarlar, yöresel halk oyunları oynayarak bu tarihi şampiyonluğu kutlamaya devam etti.