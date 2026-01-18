İran’daki Protestoların Can Kaybı 3 Bin 308’e Ulaşırken Gözaltı Sayısı 24 Bin 266 Oldu

ÜLKE GENELİNDE GÖZALTILAR VE CAN KAYIPLARI

Ülkede yaşanan pek çok olay neticesinde toplamda 24 bin 266 kişi gözaltına alındı. Gösteriler sırasında meydana gelen olaylarda ise 3 bin 308 kişi hayatını kaybetti. İranlı yetkililer, protestolar sonucunda ölen veya yaralananların sayısı hakkında henüz bir bilgi vermemişken, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen ya da olayları kışkırtan 3 bin kişinin gözaltına alındığını bildirdi. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaptığı son açıklamada, “İsrail ve ABD ile bağlantılı olanların büyük hasara yol açtığını ve binlerce insanı öldürdüğünü” ifade etti. ABD merkezli bir haber kaynağı, önceki gün yaptığı yayınında ölü sayısının 3 bin 90’a ulaştığını bildirdi.

PROTESTOLARIN KAYNAĞI EKONOMİK SIKINTILAR

İran’da 28 Aralık 2025 tarihinde, yerel para biriminin döviz karşısında yaşadığı büyük değer kaybı ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da başlayan esnaf protestoları, hızla birçok kente yayıldı. Tahran’daki protestoların 8 Ocak’ta şiddetlendiği bu süreçte, olayların ardından ülke yönetimi internet erişimini engelledi.

