İran’daki Türk Vatandaşları Türkiye’ye Dönüyor

İSRAİL’İN İRAN’A YAPTIĞI SALDIRILAR SONUCUNDA TÜRKİYE’YE DÖNÜŞLER BAŞLADI

İsrail ile İran Cumhuriyeti Devleti arasında süregelen gerginliğin etkisiyle, Türkiye sınırına yakın olan İran’a İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları sonucu birkaç kent hedef alındı.

GÜMRÜK KAPISINDAN GİRİŞLER BAŞLADI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı aracılığıyla, İran’da iş ve gezi amaçlı bulunan Türk vatandaşları Türkiye’ye dönüş işlemlerine başladı. Esendere sınır kapısında yoğunluk gözlemlenmemesi dikkat çekti.

GERGİNLİK ARTARKEN İRAN’DA RESMİ TATİL

İsrail, saldırılarını sabaha karşı Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine yöneltti. Resmi tatil olmasına rağmen, İran’daki benzin istasyonlarında sürücülerin uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor.

Dönüş yapan Türk vatandaşlarından Zeki Gürdal, “Urmiye kentinden geliyoruz. İsrail’in İran’ı vurduğunu sabah öğrendik. Tasvip etmediğimiz bir durum. İran’dan döndük ve Türkiye’ye giriş yaptık. Benzin istasyonlarında araç kuyruklarının olduğunu gördük. İnşallah kısa sürede bu gerginlik tamamen biter” diyerek durumu değerlendirdi.