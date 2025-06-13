İran’daki Türkler Türkiye’ye dönüyor

İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARI

İsrail ile İran Cumhuriyeti Devleti arasındaki gerginlik nedeniyle Türkiye ile komşu olan İran’a yönelik hava saldırıları gerçekleştirildi ve bu saldırılar sonucunda pek çok kent hedef alındı.

TÜRK VATANDAŞLARI SINIRDAN GEÇİŞ YAPIYOR

İran’da iş ve gezi amacıyla bulunan Türk vatandaşları, Hakkari’nin Yüksekova ilçesi sınırındaki Esendere Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye dönmeye başladı.

GERGİNLİK BÜYÜYOR

Sabaha karşı İsrail, Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenledi.

SINIR KAPILARINDA YOĞUNLUK

Bu durum sonrası İran’da resmi tatil olmasına rağmen benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Türk vatandaşları ise Esendere sınır kapısından giriş yaparak ülkeye dönmeye devam ettiler ve sınır kapısında dikkate değer bir yoğunluk gözlemlenmedi.

Zeki Gürdal, “Urmiye kentinden geliyoruz. İsrail’in İran’ı vurduğunu sabah öğrendik. Tasvip etmediğimiz bir durum. Biz, İran’dan döndük ve Türkiye’ye giriş yaptık. Benzin istasyonlarında araç kuyruklarının olduğunu gördük. İnşallah kısa sürede bu gerginlik tamamen biter” sözleriyle durum hakkında düşüncelerini paylaştı.