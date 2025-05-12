İran’dan ABD’ye Açıklama: Ciddiyiz

ORTA DOĞU’DA TANSİYON YÜKSEK

Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarını sürdüren ABD, Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu turu öncesi yumuşak mesajlar veriyor. Trump’ın Husilerin ABD ile savaşmak istemediğini söylemesinin ardından İran da konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

İRAN’IN NÜKLEER POLİTİKASI

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, başkent Tahran’da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelere dikkat çekti. Pezeşkiyan, “Nükleer silah peşinde değiliz” diyerek, “Rehber’in (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) fetvasına göre nükleer silah üretmeye yönelik her türlü eylem yasaktır. Elbette İran’ın tüm nükleer tesislerinden vazgeçilmesi yönündeki tartışma da bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Barışçıl nükleer faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

BARIŞ ARAYIŞI VE MÜZAKERELER

Pezeşkiyan ayrıca, “Müzakereler ve bir anlaşma arayışı konusunda ciddiyiz. Barış istediğimiz için müzakere ediyoruz. Biz bölgede barış ve güvenlik arayan bir ülkeyiz. Bölge ülkelerinin kardeş olduğuna, barış ve uyum içinde birlikte yaşadığına inanıyoruz ve dünyanın diğer ucundan birinin gelip bizim için bir şeyler yapmasına gerek yok. Bölgede güvensizlik ve huzursuzluk oluşturmaya çalışan Siyonist rejimdir (İsrail)” şeklinde konuştu.