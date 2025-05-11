İran’dan ABD’ye Ciddi Mesajlar Geldi

ORTADOĞU’DA TANSİYON ARTMAKTA

Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarını sürdüren Amerika Birleşik Devletleri’nden Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu gezisi öncesi ılımlı mesajlar gelmeye başladı. Trump, Husilerin ABD ile savaş istemediğini belirtmesinin ardından İran’dan da önemli bir açıklama yapıldı.

İRAN NÜKLEER SİLAH PEŞİNDE DEĞİL

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran’da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, ABD ile nükleer görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, “Ülkemiz nükleer silah peşinde değil ve olmayacak. Rehber’in (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) fetvasına göre nükleer silah üretmeye yönelik her türlü eylem yasaktır. Ayrıca, İran’ın tüm nükleer tesislerinden vazgeçilmesi yönündeki tartışma da bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Barışçıl nükleer faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

BARIŞ İÇİN MÜZAKERE EDİYORUZ

Müzakere ve anlaşma arayışında ciddiyet vurgusu yapan Pezeşkiyan, “Barış istediğimiz için müzakere ediyoruz. Biz bölgede barış ve güvenlik arayan bir ülkeyiz. Bölge ülkelerinin kardeş olduğu ve barış ile uyum içinde yaşaması gerektiğine inanıyoruz. Dünyanın diğer ucundan birinin gelip bizim için bir şeyler yapmasına gerek yok. Bölgede güvensizlik ve huzursuzluk oluşturmak isteyen Siyonist rejimdir (İsrail).” şeklinde ifadelerde bulundu.