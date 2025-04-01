İran’dan ABD’ye: Nükleer Silah Uyarısı

İRAN’IN NÜKLEER KAPASİTESİ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı ve eski Meclis Başkanı Ali Laricani, devlet televizyonunda katıldığı bir programda önemli değerlendirmelerde bulundu. Laricani, ABD’nin İran’a yönelik tehditlerini ele alarak, İran’ın nükleer silah üretme kapasitesinin bulunduğunu ancak Hamaney’in kitle imha silahlarına karşı vermiş olduğu fetva doğrultusunda böyle bir yola başvurmadıklarını ifade etti.

Laricani, ABD’ye yönelik mesajında, “İran bunu istemiyor, ancak siz baskı uyguladığınız takdirde halk, ülkenin güvenliği için bunu yapmamız gerektiği yönünde baskı yapacaktır. Eğer siz ya da İsrail bir saldırı başlatırsanız, İran’ı başka seçeneklere zorlamış olursunuz. Bu durum sizin çıkarlarınıza hizmet etmez. Bu yüzden tutumunuzu gözden geçirin” diyerek, olası bir saldırının İran’ı farklı bir yola itebileceği konusunda uyardı.