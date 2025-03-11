İran’dan Başörtüsü Kanunuyla İlgili Yeni Gelişme

GÖSTERİLERİN DESTEĞİ ve PANKARTLAR

Meclis binası önündeki göstericiler, üzerinde “İffet ve başörtüsü kanununu uygulayın” ve “Başörtüsünü savun, aileyi savun” yazılı pankartlar taşıdı. Gösterinin büyük bölümünü kadınlar oluşturdu. Aşırı muhafazakar görüşleriyle tanınan siyasi aktivist Sadık Kuşki, gösteri sırasında yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ı, zorunlu başörtüsü yasasını uygulamayacağını duyurduğu için ülkede terör örgütü olarak kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü’ne benzetti. Tahran Valiliği ise gösteriyi izinsiz ve yasa dışı ilan etti. Ancak göstericiler, herhangi bir olay çıkarmadan dağıldı.

MAHSA AMİNİ İLE BAŞLAYAN PROTESTOLAR

İran’da zorunlu başörtüsü kuralını ihlal gerekçesiyle Eylül 2022’de gözaltına alınan Mahsa Emini’nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar, yaklaşık 4 ay boyunca devam etti ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Bu olaylar, başörtüsü yasağının sıkı bir şekilde uygulanmasına karşı büyük bir tepki oluşmasına yol açtı. Ekim 2022’de protestoların yatışmasının ardından, özellikle Tahran gibi büyük şehirlerde, kadınların kamuya açık alanlarda başörtüsü takmaması durumu, alışveriş merkezleri, kafeler, bankalar, okullar ve sokaklarda başörtüsüne uymayanların sayısının artmasıyla dikkat çekti.

İRAN HÜKÜMETİ’NDEN YENİ ÖNLEMLER

Bu gelişmelerin ardından İran hükümeti, başörtüsü kuralına uymayanlar için kamuya açık yerlerde para cezası, bankacılık hizmetlerinin engellenmesi ve sosyal faaliyetlerden men edilmesi gibi önlemleri içeren bir yasa tasarısı hazırladı. Yasa tasarısı Eylül 2023’te Meclis’ten geçti fakat cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın seçim kampanyasında bu yasayı eleştirmesi nedeniyle yasa askıya alındı. Bazı muhafazakar siyasetçiler ve din adamları, zorunlu başörtüsü yasasının uygulanması gerektiğini savunsa da, özellikle Tahran’da başörtüsü kurallarına uymayanların sayısının arttığı ve bu konuda herhangi bir baskının olmaması dikkat çekiyor.

ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ’NİN KARARI

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, zorunlu başörtüsü yasasının Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından uygulanmama kararı alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yasa hakkında yaptığı açıklamada, “Devletin kanunlarına göre, halkın çoğunluğunun karşı çıktığı yasaların uygulanması mümkün değildir” diyerek yasanın uygulamama kararını savundu.