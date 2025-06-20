İran’dan Füze İsrail’e Düştü

İRAN’DAN FÜZE SALDIRISI

İran’dan fırlatılan bir füzenin İsrail’in güneyinde bulunan Birüssebi kentine isabet ettiği bildiriliyor. İran kaynaklı füze saldırısı sonucu, özellikle Birüssebi şehri ve çevresinde saldırı alarmları çalmaya başladı. İsrail askeri, isabet alan noktada ekiplerinin görev yaptığını duyurdu.

POLİS VE BOMBALI İMHA EKİPLERİ ÇALIŞIYOR

İsrail polis sözcüsü, polis ekiplerinin ve bomba imha uzmanlarının füzenin düştüğü yerle ilgili çalışmalara başladığını açıkladı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, çok sayıda araç ve bazı binaların hasar gördüğü görülüyor. Yediot Ahranot gazetesinin yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, füze bir otoparka isabet etti ve yerde büyük bir çukur açılmasına neden oldu. Ayrıca çok sayıda araçta yangın çıktığı bildirildi.

HAVADA ENGELLEME YETERSİZ KALDI

Haaretz gazetesinin ordu kaynaklarına göre, hava savunma sistemlerinin İran’dan ateşlenen bu füze saldırısını engelleyemediği ve olayın detaylarının araştırıldığı ifade edildi. İsrail’in acil yardım servisi, isabet eden füze nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 kişinin hafif yaralandığını aktardı. Sosyal medyada, füzenin isabet ettiği yerde çıkan yangın ve yükselen siyah dumanların görüntüleri paylaşıldı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ÇATIŞMANIN ARKA PLANI

İsrail’in İran’a yönelik şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmalar, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler ile ordunun üst kademelerine düzenlenen geniş çaplı hava saldırılarıyla devam etti. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve birkaç üst düzey komutan ile 9 nükleer bilim insanı yaşamını yitirirken, toplam sivil kaybı 224 olarak rapor edildi. İran ordusunun İsrail’e gerçekleştirdiği balistik füze saldırılarında da 25 kişinin öldüğü ve 500’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, İran Sağlık Bakanlığı’na göre, İsrail’in düzenlediği saldırılarda en az 224 kişi hayatını kaybetti ve 1277’den fazla kişi yaralandı. Türkiye ve pek çok ülke, İsrail’in eylemlerini kınadı.