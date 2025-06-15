İran’dan İbranice “Çaresiz Kalacaksınız” Açıklaması

İSRAİL’İN ŞİDDETİ ARTIIYOR

İsrail, dün gece İran için Tahran dahil 6 farklı kente kapsamlı bir saldırı düzenledi. Bu saldırıya karşılık olarak, İran füzelerle yanıt verdi. Hamaney’in X hesabı üzerinden paylaşılan mesajda, İran’dan fırlatılan füzelerin Tel Aviv’deki belirli hedeflere isabet ettiği görüntülere yer verildi. Mesajda, İbranice ve Farsça “çaresiz kalacaksınız” şeklinde bir ifade vurgulandı.

ÇATIŞMA YENİDEN ALEVLENİYOR

İsrail’in İran’a yönelik şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmalar, 13 Haziran’da İran’ın farklı şehirlerindeki nükleer tesisler ve ordunun üst kademelerini hedef alan geniş çaplı saldırılarla devam etti. Bu süreçte, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve birçok üst düzey komutanın yanı sıra 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplamda 78 sivil yaşamını yitirirken, İran ordusunun İsrail’e düzenlediği balistik füze misillemesinde 41 kişi yaralandı. Türkiye dahil birçok ülke İsrail’İ kınama ifadeleri kullandı.