İran’dan İsrail’e Cevap Geliyor

İSRAİL’İN HAVADAN SALDIRISI

İran devlet televizyonu, İsfahan eyaletinde yer alan Natanz Nükleer Tesisi’nin İsrail tarafından saldırıya uğradığını bildirdi. Gerçekleştirilen hava saldırısında Natanz Nükleer Tesisi’nin de hedef alındığı aktarıldı. Devlet televizyonu, Natanz Nükleer Tesisi’nden paylaşılan görüntülerde tesisten yükselen siyah dumanların gözlemlendiğini duyurdu. Tesiste meydana gelen hasar hakkında henüz ayrıntılı bir bilgi verilmedi.

İRAN’IN YANITI

Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Ebulfazl Şakarçi, İsrail’e karşı sert bir karşılık verileceğini ifade etti. Şakarçi, “İsrail ağır bir bedel ödeyecek ve İran Silahlı Kuvvetleri’nden sert bir yanıt alacaklar. İsrail ve ABD yüzlerine sert bir tokat yiyecekler. İran halkı endişelenmemeli. İsrail saldırısında sivil yerleşim yerleri de hedef alındı” dedi.