İran’dan İsrail’e Füze Saldırıları Yapıldı

İRAN’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir video paylaştı. Video, İsrail’e yönelik balistik füze saldırılarının yeniden başladığı bir dönemde yapıldı ve İran’dan fırlatılan füzelerin Tel Aviv’deki hedefleri vurduğu anları gösterdi. Paylaşımda, İbranice ve Farsça olarak “çaresiz kalacaksınız” mesajına yer verildi.

İSRAİL’İN SALDIRISI VE KAYIPLAR

İsrail, 13 Haziran tarihinde İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisleri ve ordunun üst komuta kademesini hedef alan kapsamlı saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra 9 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 78 sivilin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

İRAN’IN MISİLLESİ VE SONUÇLARI

İran, bu saldırılara karşılık olarak gece yarısı misilleme yaptı. Tel Aviv’i hedef alan saldırılarda İran ordusunun gerçekleştirdiği balistik füzelerle yapılan saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 172 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralıların çoğunun durumunun hafif olduğu ifade edildi. İran yönetimi, saldırıların devam edeceğini açıkladı.