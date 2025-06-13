İran’dan İsrail’e Füze Saldırısı!

İSRAİL’E YAPILAN FÜZE SALDIRISI

İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine ve stratejik konumdaki bazı kişilere yönelik saldırılarının ardından beklenen tepki gerçekleşti. İran, İsrail yönüne füze saldırısı düzenledi. İsrail Ordusu Sözcülüğü, yapılan resmi açıklamada hava savunma sistemlerinin bu saldırıyı püskürtmek için devreye girdiğini ve füzeleri engellemeye çalıştığını belirtti.

HALK TALEP EDİLDİ: SĞINAKLARA GİDİN

Yetkililer, güvenlik önlemleri kapsamında İsrail halkını acilen en yakın sığınaklara geçmeleri konusunda uyardı. Ayrıca, cep telefonlarına gönderilen acil uyarı bildirimleriyle vatandaşlara “sığınaklara inin” talimatı verildi. Saldırının hemen ardından, ülke genelinde alarm seviyesinin yükseltildiği bildirildi.

İRAN, HEDEFLERİNİN VURULDUĞUNU AÇIKLADI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yaptığı açıklamada, “İşgal altındaki topraklarda bulunan Siyonist rejime ait onlarca askeri hedefe, üsse ve havaalanlarına yönelik ‘Gerçek Vaad 3’ operasyonu başlatıldı” ifadesini kullandı.