Dünya

İran’dan İsrail’e Füze Saldırısı!

iran-dan-israil-e-fuze-saldirisi

İSRAİL’E YAPILAN FÜZE SALDIRISI

İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine ve stratejik konumdaki bazı kişilere yönelik saldırılarının ardından beklenen tepki gerçekleşti. İran, İsrail yönüne füze saldırısı düzenledi. İsrail Ordusu Sözcülüğü, yapılan resmi açıklamada hava savunma sistemlerinin bu saldırıyı püskürtmek için devreye girdiğini ve füzeleri engellemeye çalıştığını belirtti.

HALK TALEP EDİLDİ: SĞINAKLARA GİDİN

Yetkililer, güvenlik önlemleri kapsamında İsrail halkını acilen en yakın sığınaklara geçmeleri konusunda uyardı. Ayrıca, cep telefonlarına gönderilen acil uyarı bildirimleriyle vatandaşlara “sığınaklara inin” talimatı verildi. Saldırının hemen ardından, ülke genelinde alarm seviyesinin yükseltildiği bildirildi.

İRAN, HEDEFLERİNİN VURULDUĞUNU AÇIKLADI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yaptığı açıklamada, “İşgal altındaki topraklarda bulunan Siyonist rejime ait onlarca askeri hedefe, üsse ve havaalanlarına yönelik ‘Gerçek Vaad 3’ operasyonu başlatıldı” ifadesini kullandı.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Yurt İçi Yerleşiklerin Kredileri Azaldı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,2 azalarak 4.48 trilyon lira seviyesine geriledi.
Gündem

Türkiye, Orta Doğu’daki Gelişmeleri İzliyor

Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail'in İran'a saldırısı üzerine güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Fidan, toplantı sonrası ülke güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.