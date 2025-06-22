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İran’dan İsrail’e Füzeli Misilleme Yapıldı

İRAN’IN İSRAİL’E YAPTIĞI SALDIRI

İran’ın İsrail’e yaklaşık 30 füzeyle gerçekleştirdiği misilleme saldırısında çok sayıda bölgenin hedef alındığı bildiriliyor. İran, bu saldırıyı İsrail’in merkezine ve kuzeyine yönelik başlatarak ülke genelinde alarmları devreye soktu. Fırlatılan füzelerin bir kısmı engellenemedi ve bazı noktalara isabet etti.

AĞIR HASAR VE YARALILAR

İsrail’in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Hayfa kentinde meydana gelen isabet sonrası bölgede ciddi hasar oluştuğunu belirtiyor. İlk bilgiye göre, saldırı sonucunda 11 kişinin yaralandığı açıklandı. Ayrıca, İsrail ordusu da Tel Aviv semalarında çok sayıda patlama sesi duyulduğunu ifade etti.

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