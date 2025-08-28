İran’dan Kadınlara Motosiklet Özgürlüğü!

KADINLAR İÇİN YENİ FIRSATLAR

Kadınların motosiklet kullanmasının yasak olduğu İran’da hükümetten dikkat çekici bir gelişme yaşandı. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zehra Behruzazer, kabine toplantısı sonrasında devlet televizyonuna yaptığı açıklamalarda bu konuya değindi. Behruzazer, “Kadınların motosiklet kullanması, hükümetin dikkat ettiği konulardan biriydi ve çeşitli açılardan incelendi.” ifadesini kullandı. Konuyla ilgili hukuki değerlendirmelerin yapıldığını belirten Behruzazer, “Sonuç olarak, hükümetin vardığı genel kanaat, bu alanda yeterli yasa ve yönetmeliğe sahip olduğumuz ve bu işi ilerletebileceğimiz yönündedir.” dedi.

KADINLARIN DOĞAL HAKLARI

Behruzazer, sorunun çözülmesi için ilgili kurumlar arasında ilk koordinasyonların başlatıldığını vurguladı. “Bu, doğal bir haktır. Pilot ve tır şoförü kadınlarımız var. Tarihimizde kadınların at sürdüğünü ve toplu taşıma araçlarını kullandığını biliyoruz. Motosiklet de benzer bir araçtır ve toplumda yeni ortaya çıkan bir ihtiyaçtır.” şeklinde konuştu. İhtiyacın dikkate alınması ve çözüm üretilmesi gerektiğini de ekledi.

SOCIAL CONSENSUS IN IRAN

İran yönetiminin, 2022 yılındaki Mahsa Emini protestolarının ardından artan baskılara karşı “devlet ve halk uzlaşısı” adına toplumsal baskıları azaltma çabalarının gözlemlendiği ifade ediliyor. Bu bağlamda, İran Meclisi’nde başörtüsü yasağına dair yasa tasarısının askıya alındığı ve yıllardır ev hapsinde tutulan muhalif siyasetçi Mehdi Kerrubi’nin serbest bırakıldığı belirtiliyor. İran’da muhafazakar kesim, baskıcı kanunların uygulanmasında ısrar ederken, reformist hükümetin halkla bütünleşmeyi bozacak durumlardan kaçınılması gerektiği yönünde uyarılarda bulunduğu aktarıldı.