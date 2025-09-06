İran’dan Sert Tepki: Diplomasiye Zarar Veren İSRAİL ve ABD’dir

ORTAK BİLDİRİ VE İRAN’IN CEVABI

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, dün ortak bir bildiri yayımladı. Bu bildiride, İran’ın nükleer programında nükleer denetim taahhütlerine uygun hareket etmesi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) tam erişim sağlaması, zenginleştirilmiş uranyum stokları ve zenginleştirme süreciyle ilgili endişeleri gidermesi ve müzakere masasına geri dönmesi isteniyor.

BÜYÜKELÇİLİKTEN TEPKİ

İran’ın Tokyo Büyükelçiliği, Japonya ve Avustralya’nın İran’ı diplomasiye dönmeye çağıran ortak bildirisine tepki gösterdi. Büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Japonya’nın İran ile diplomatik ilişkilerini asılsız gerekçelerle kesmiş olması ve şimdi ikiyüzlü bir şekilde İran’dan diplomasiye dönmesini isteyen Avustralya ile birlikte tamamen taraflı ve kabul edilemez bir bildiri yayınlaması üzüntü vericidir” ifadelerine yer verildi.

DİPLOMASİYE ZARAR VERENLER ÜZERİNE

Ayrıca açıklamada, “Diplomasiye zarar veren İran değil, İsrail ve ABD’dir. Çünkü İran’ın koruma altındaki nükleer tesislerine yönelik yasa dışı saldırılar bu çıkmaza yol açmıştır” denildi.