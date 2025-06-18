İSRAİL’İN HEDEFİNDE TÜRKİYE VAR

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı açıklamada “İran’dan sonra hedef Türkiye’dir” ifadesini kullandı. Destici, “İsrail, kendisi için nereyi tehdit görüyorsa diğer emperyalist ve küresel güçleri arkasına alarak o ülkeye saldırıyor. Strateji ve siyasetimizi buna göre geliştirmeliyiz.” dedi. Bu sözler, parti genel merkezindeki haftalık basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken dile getirildi. Destici, çocuklara ve gençlere en büyük yatırımı yapmanın önemine vurgu yaparak, “Onlara hür ve müreffeh bir ülke bırakmak zorundayız.” şeklinde konuştu.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Destici, yaklaşık 600 bin kamu işçisinin maaş artışlarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü ve yetkili sendikaların hükümet tarafından sunulan teklifi kabul etmeyeceklerini açıkladı. Çalışanların haklarının eksiksiz bir şekilde verilmesi gerektiğini belirten Destici, “Hükümet tarafından işçi sendikalarımıza önerilen teklif asla kabul edilebilir bir teklif değildir. Gerçekleşen ya da gerçekleşecek olan enflasyonun üzerine yüzde 10 refah payı verilerek bu sözleşmenin tamamlanması gerekir.” diyerek görüşünü bildirdi.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM TALEBİ

Enflasyonun yüksek seviyelerde seyrettiğini ifade eden Destici, asgari ücrete zam yapılması gerektiğini belirtti. Yılda iki kez zam verilmesi gerektiğini dile getiren Destici, “Ocak 2025’te asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmıştır. Ancak 2024 enflasyonu yüzde 44 olarak açıklanmıştır. Dolayısıyla yüzde 14’lük mağduriyetle başladılar yeni yıla. Mutlaka ama mutlaka bu kararın bugünden alınması ve temmuza kadar asgari ücretin netleşmesi gerekiyor.” dedi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE SONUCU

Destici, İsrail’in İran’a “haksız ve hukuksuz bir saldırı” başlattığını ifade ederken, bu sürecin 7 Ekim 2023’te Hamas’ın saldırısı sonrası yaşandığını belirtti. “Burada İran’a saldıran tek başına İsrail değil. Savaşan İsrail ama aslında İran’a ABD’si, İngiltere’si, Almanya’sı, Fransa’sı, yani emperyalistlerin ve siyonistlerin tamamı saldırıyor.” diyen Destici, masum sivillerin en büyük mağdur olduğunu dile getirdi.

İRAN’IN STRATEJİSİ VE TÜRKİYE’NİN DURUMU

Destici, İran’ın daha önce kendi topraklarında çatışma yaşamamak için “vekalet savaşlarını” tercih ettiğini ve bu durumun bedelini ödediğini kaydetti. İran’ı hedef alan ülkelerin nükleer silah programına sahip olduğunu hatırlatan Destici, “Biz bu senaryoyu Irak’ta gördük. Irak’a saldırmalarının sebebi ‘Saddam’ın elinde kimyasal silahlar var’, daha sonra hiçbir şey çıkmadı. Bu, saldırılarını meşrulaştırmak için kullandıkları bir yöntem.” diye konuştu. İsrail’in Türkiye’yi sonraki hedef olarak gördüğünü belirten Destici, strateji ve siyasetlerini buna göre geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.