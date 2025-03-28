İran’dan Trump’a Dolaylı Müzakere Açıklaması

İRAN’DAN TRUMP’IN MEKTUBUNA CEVAP

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran’ın yanıtının Umman üzerinden iletildiğini açıkladı. Arakçi, Tahran’ın bu yanıtta, Trump’ın mektubuna ilişkin detaylı açıklamalar sunduğunu ve mevcut duruma dair İran’ın görüşlerini aktardığını belirtti. Ayrıca, İran’ın maksimum baskı ve askeri tehditler altında doğrudan müzakere yapmayacağını, ancak geçmişte olduğu gibi dolaylı müzakerelerin devam edebileceğini vurguladı.

TRUMP’IN MÜZAKERE TEKLİFİ VE İRAN’IN TEPKİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mart tarihinde Fox Business Network’e verdiği bir röportajda, İran lideri Ali Hamaney’e bir mektup göndermiş olduğunu duyurdu. Trump, “Onlara, ‘Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak’ diyen bir mektup yazdım” şeklinde ifade etti. Hamaney, 8 Mart’ta yaptığı konuşmada, ABD’nin müzakere talebinin, sorunları çözmekten çok kendi taleplerini dayatmaya yönelik olduğunu dile getirerek, İran’ın bu durumu kabul etmeyeceğini söyledi.

İRAN CUMHURBAŞKANI’NDAN KESİN CEVAP

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 11 Mart’ta Trump’ın tehditlerine yanıt olarak, “Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et” ifadelerini kullandı. Ayrıca, uluslararası basında, İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aracılığıyla ABD ile dolaylı görüşmeler yapma teklifini değerlendirdiğine dair haberler yer aldı. Daha önce iki ülke, Umman aracılığıyla çeşitli düzeylerde dolaylı görüşmeler gerçekleştirmişti.