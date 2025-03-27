İran’dan Trump’a Dolaylı Müzakere Yanıtı

İRAN’IN YANITI UMURAN ÜZERİNDEN GÖNDERİLDİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran’ın verdigi yanıtın Umman aracılığıyla iletildiğini açıkladı. Arakçi, Tahran’ın mektubunda, Trump’a yönelik ayrıntılı açıklamalar yapıldığını ve mevcut duruma ilişkin İran’ın görüşlerinin aktarıldığını belirtti. Bakan, İran’ın maksimum baskı ve askeri tehditler altında doğrudan müzakere yapmayacağını, ancak geçmişte olduğu gibi dolaylı müzakerelerin devam edebileceğini vurguladı.

TRUMP’IN İRAN’A MÜZAKERE ÇAĞRISI VE TEHDİTLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mart’ta Fox Business Network’e verdiği röportajda, İran lideri Ali Hamaney’e bir mektup gönderdiğini duyurdu. Trump, mektubunda “Onlara, ‘Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak’ diyen bir mektup yazdım.” şeklinde ifadeler kullandı. Hamaney ise 8 Mart’ta yaptığı konuşmada, ABD’nin müzakere talebinin aslında sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak amacıyla olduğunu söylemiş ve İran’ın bunun kabul etmeyeceğini dile getirmişti.

İRAN’DAN DOLAYLI GÖRÜŞMELERE YENİ DEĞERLENDİRME

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 11 Mart’ta Trump’ın tehditlerine yanıt olarak, “Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et.” açıklamasını yaptı. Ayrıca, uluslararası basında, İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aracılığıyla ABD ile dolaylı görüşmelere ilişkin teklifi değerlendirdiği bildirildi. Daha önce iki ülke, Umman üzerinden çeşitli düzeylerde dolaylı görüşmeler yapmıştı.